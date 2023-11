Fawzy Al-Aiedy – Ishtar connection 4tet Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 8 décembre 2023, Tourcoing.

Pour la 1ère fois dans sa carrière, après de nombreuses créations entre Orient et Occident, Fawzy Al-Aiedy, compositeur-chanteur-musicien originaire d’Irak, nominé aux Django d’Or, a eu à coeur de rendre hommage à la chanson arabe du Moyen-Orient (Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Égypte) et du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie), hommage pimenté avec ses propres mélodies, avec une énergie nouvelle, alliant modernité et tradition. Alliant sensualité des mélodies orientales et puissance des sons électroniques.

Pour mener à bien ce projet, Fawzy Al-Aiedy, chant et chant, s’est entouré de trois jeunes musiciens. Le oudiste et arrangeur Amin Al-Aiedy, né entre deux cultures, bâti une architecture subtile entre les sons électroniques et acoustiques, entre l’Orient et l’Occident. Le claviériste, Sylvain Ratovondrahety façonne des harmonies pertinentes. Le batteur, Adrien Al-Aiedy (alias Adrien Drums) élabore un groove organique combiné à la subtilité des sons électro.

Faisant échos aux événements qui agitent le monde arabe, tragiques et plein d’espoirs, la déesse Ishtar, figure majeure et fascinante de la mythologie mésopotamienne, a inspiré et guidé les musiciens. Symbole de la dualité et des contraires, Ishtar était considérée comme la déesse de l’amour mais aussi, paradoxalement, celle de la guerre. Elle incarne donc deux aspects apparemment opposés. Elle réunit, synthétise et dépasse les contraires.

Ishtar Connection a l’ambition d’établir un lien entre musique arabe et musique actuelle ainsi qu’entre diverses générations.

Fawzy AL-AIEDY chant, oud – Amin AL-AIEDY oud, choeurs, arrangements – Sylvain RATOVONDRAHETY claviers, choeurs – Adrien AL-AIEDY – Batterie, pad, choeurs – Michel LATOUR son.

Production MUSIQUES EN BALADE

Création soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, la Ville de Strasbourg, la SPEDIDAM, l’ADAMI.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

