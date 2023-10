Festival Tour de Chauffe Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 16 novembre 2023, Tourcoing.

Festival Tour de Chauffe Jeudi 16 novembre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Tarifs : plein – 5,5 € I réduit – 3 € I – 12 ans – 2,5 €

Comme chaque année depuis 2006, le Festival Tour de Chauffe vient clore en apothéose l’accompagnement artistique dispensé à des groupes amateurs de musique actuelle pendant plusieurs mois, avec en plus la fierté et l’enthousiasme de les voir embraser la scène aux côtés d’artistes reconnus. Pour cette 17ème édition, venez (re)découvrir nos 10 artistes et groupes lauréat.e.s 2023, au rythme de 5 concerts sur 5 jours consécutifs, du 15 au 19 novembre sur la Métropole Lilloise…

Le programme du Festival Tour de Chauffe à la maison Folie hospice d’Havré, jeudi 16 novembre :

> 18h30 – MALé (Folk Scandée) :

Larme de couteau et mots acides, percutant l’écorce d’une Folk de la paume de la main qui s’écorche à la Keziah Jones, MALé rêve d’ébullition, épouse Kerouac sur des routes lumineuses, devant rocheuses et volcans qui défilent sous une trombe de mots, portés par des textures sonores oscillant entre chanson Folk scandée et Spoken Pop. Happée par le mystère de la rencontre avec le public, l’auteure-compositrice-interprète lilloise tisse la toile des émotions et des contrastes de l’existence, pour l’apaisement des oreilles et des cœurs. En janvier est sorti ‘Bombes’, premier extrait de son nouvel EP à paraître fin 2023.

> 19h30 – NoéZhai (Glith-Hop / Electro / Trip Hop) :

NoéZhai propose une véritable expérience auditive et visuelle, à l’esthétique Glith-Hop, sombre et engagée. Aux sonorités hybrides entre électro, instrumental et lyrique, se mêlent des visuels oniriques et décalés avec des samples poussiéreux et tranchants. Né dans le cocon d’un home-studio qui grandit en même temps que leur duo, NoéZhai dévoile aujourd’hui sur scène son univers singulier, motivé par la sortie d’un premier EP de 5 titres, ‘Désastre’, concentré fascinant de leurs nombreuses influences picturales et musicales, où se marient à merveille Trip-Hop, Breakcore, Dub, Folk / Post-Rock et Electro / Techno.

> 20h30 – Dirty Berlin

Dirty Berlin, c’est du bon son brut. Des choix de morceaux percutants, introspectifs et sans aucune concession. De la finesse dans l’assemblage, de l’excès dans le relief. Appelez ça « Dirty Sad Dancing » si vous voulez. Dans ses mixs, il enchaine avec cohérence des rythmiques et tempo rarement associés.

L’afro et le baile y côtoient toutes sortes de beats électroniques, le tout entrecoupé de cartouches rap… impossible de le placer dans une case car il transcende les styles musicaux dans lesquels il va piocher des sons à la marge, issus des périphéries. Si les murmures viennent de la rue, les échos des ghettos, ils trouveront une place de choix dans sa sélection. Comme pour se rappeler qu’on peut venir d’un milieu difficile et espérer des jours meilleurs. Avec Dirty Berlin, faut que ça claque, faut que ça bouscule, comme s’il y avait urgence.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/festival-tour-de-chauffe-concert-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-16-novembre-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9946705.html »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00