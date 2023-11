OÙ ATTERRIR ? — Exposition des diplômés de l’Esä Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 10 novembre 2023, Tourcoing.

Cette opportunité leur permet d’entrevoir le champ des possibles, ensemble, et de clore admirablement leur cursus au sein de l’École Supérieure d’Art.

Après toutes les promesses que peut offrir une école d’art, il en va désormais aux jeunes artistes de les tenir. « Où atterrir ? » après des années de partage et d’échanges ? Comment s’orienter en solitaire pour trouver son propre chemin ? Quelques boussoles permettront à chacun d’avancer en terre inconnue. Cette exposition en est une. Elle pose le cadre et offre la chance de pouvoir entrer dans la danse, de se mettre en selle en cette rentrée artistique afin de se laisser entraîner dans le rythme passionné des projets professionnels, des expositions où encore des résidences dans le territoire.

Dans le contexte écologique, économique et social actuel, il est plus que jamais nécessaire de donner la parole à cette génération d’artistes.

Elles et ils témoignent au quotidien de leur engagement pour affronter ou alerter des nouvelles batailles à mener pour l’avenir de la planète.

Cette exposition reflète avec poésie le regard de ces nouveaux talents sur le monde qui les entoure.

Au-delà de la destination, c’est leur voyage intérieur qui commence aujourd’hui. Remplis d’incertitudes quant à l’avenir, mais poussés par l’espoir de trouver leurs places, d’exposer leurs visions du monde, et d’apporter leurs touches dans ce que l’on appelle « Le monde de l’art ».

Décollage immédiat ! Nous souhaitons que le voyage soit initiatique et constructif, et que l’atterrissage soit accompli.

Pauline Renard, commissaire de l’exposition

Vernissage le 23 novembre à 19h

