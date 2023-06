Noëmi Waysfeld et Gaëlle Solal Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 13 octobre 2023, Tourcoing.

Noëmi Waysfeld et Gaëlle Solal Vendredi 13 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Concert assis – placement libre / Tarifs : de 7€ à 10€

Les trésors des chansons yiddish, argentines et françaises dans un duo guitare-voix empreint de sensualité et spiritualité.

La chanteuse Noëmi Waysfeld navigue entre musique populaire et musique savante. Avec Soul of Yiddish, elle s’impose comme la voix qui incarne aujourd’hui cette musique yiddish séculaire. Mais loin des clichés du genre, la jeune chanteuse nous en propose une approche ouverte, libre et solaire, celle d’une tradition qu’elle renouvelle avec fidélité et modernité. Accompagnée de Gaelle Solal, guitariste au tempérament de feu, elles tissent ensemble un répertoire singulier du voyage.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/13-10-2023-18-30-noemi-waysfeld-et-gaelle-solal »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

