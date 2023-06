Daniel Garcia Trio Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 12 octobre 2023, Tourcoing.

Daniel Garcia Trio Jeudi 12 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Tarifs : de 7€ à 10€ / concert assis – placement libre

Le pianiste originaire de Salamanque propose sa vision de l’art du trio en puisant dans l’héritage musical ibérique tout en gardant une vision contemporaine du jazz. Élève de Danilo Perez, signé sur l’un des grands labels européens ACT, c’est l’un des pianistes européens du moment.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/12-10-2023-18-30-daniel-garcia-trio »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T19:30:00+02:00

