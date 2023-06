Immanuel Wilkins Quartet Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 11 octobre 2023, Tourcoing.

Immanuel Wilkins Quartet Mercredi 11 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Tarifs : de 7€ à 10€ / concert assis – placement libre

Découvert avec l’album « Omega », le sax américain a récidivé avec une suite en sept mouvements sur l’album « the 7th Hand » paru en 2022. A seulement 25 ans, ses rencontres avec Ambrose Akinmusire, Jason Moran, Wynton Marsalis et bien d’autres ont façonné son jeu et ses compositions, qu’on peut résumer en un mot : fascinants !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/11-10-2023-18-30-immanuel-wilkins-quartet »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T19:30:00+02:00

