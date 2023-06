Thomas Grimmonprez Trio Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 9 octobre 2023, Tourcoing.

Thomas Grimmonprez Trio Lundi 9 octobre, 20h00 Maison Folie Hospice d’Havré Tarifs : 15€ et 12€

« Indigo »

Après « Big Wheel » , c’est sous la forme d’un trio que je poursuis mon chemin de batteur leader.

Particulièrement sensible à l’interaction et au partage d’émotions avec le public ,c’est à l’intérieur de ce nouvel univers sonore que j’invite l’auditeur à voyager.

Cette nouvelle formation,articulée autour de trois fortes personnalités , développe une identité sonore singulière.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

2023-10-09T20:00:00+02:00 – 2023-10-09T22:00:00+02:00

concert jazz

DR