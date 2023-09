Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes – Circuit en bus Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 7 octobre 2023, Tourcoing.

Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes – Circuit en bus 7 et 8 octobre Maison Folie Hospice d’Havré Gratuit sur inscription

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre billetterie en ligne https://culture-billetterie.tourcoing.fr ou par téléphone au 03 59 63 43 53

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

