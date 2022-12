Thomas Gonzalez Trio Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Thomas Gonzalez Trio Maison Folie Hospice d’Havré, 16 juin 2023, Tourcoing. Thomas Gonzalez Trio Vendredi 16 juin 2023, 20h30 Maison Folie Hospice d’Havré

Tarifs – plein : 9€ / abonné.e.s : 5€

Le trio puise son essence dans le métissage des rythmes ancestraux et des mélodies pop. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Inspiré par les rencontres qui l’ont porté au cours de ses nombreux voyages, Thomas Gonzalez (Zora, O’, Conversations, Outsliders, Jimi Hope) conçoit son trio comme un carnet de voyage, témoignage des tranches de vies glanées durant ces dernières années. Se dessine alors une voix unique, celles des musiciens s’effaçant devant la musique, donnant naissance en 2015 à un premier EP, Moïra. Tout en gardant leurs originalités, les compositions sauront vous évoquer quelques artistes tel que Esbjorn Svensson, Brad Meldhau ou même Avishaï Cohen.

