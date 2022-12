Yoann Loustalot Trio Maison Folie Hospice d’Havré, 26 mai 2023, Tourcoing.

Yoann Loustalot Trio Vendredi 26 mai 2023, 20h30 Maison Folie Hospice d’Havré

Tarifs : 16€ /13€ /11€

« YETI »

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

« Associés à la trompette délicate et véhémente ou au bugle souverain et capricant du leader-rassembleur Yoann Loustalot ; ses lignes de crête, ses murmures amoureux, le dilatant lyrisme de la guitare de Giani Caserotto ; ses saturations supersoniques et autres zébrures, et les voluptés et autres intensités rythmiques de la batterie de Stefano Lucchini ; ses nuances et autres nervures. Écoute, espace, fluidités, mobilités. Voilà un jeu triangulaire puissamment orchestral ; polyvalentes, les fonctions des uns et des autres changent. Au détour de l’instant. Fraîcheur, éboulement de l’instant, éblouissements de l’improvisation collective. La musique de YÉTI va son chemin, in progress, intense, enténébrée de beautés solaires, enneigée d’éclats et d’épure. » (Franck Médioni)



2023-05-26T20:30:00+02:00

2023-05-26T22:00:00+02:00

