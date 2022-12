Jam Session Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Jam Session Maison Folie Hospice d’Havré, 25 mai 2023, Tourcoing. Jam Session Jeudi 25 mai 2023, 20h00 Maison Folie Hospice d’Havré

Gratuit – entrée libre

La scène du jazz club est à vous ! Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Venez profiter de son cadre et de son équipement professionnel (piano, amplis basse et guitare, batterie, cb). Que vous soyez débutant ou musicien confirmé, simple spectateur, venez faire le bœuf orchestré par l’un des professeurs du département jazz du Conservatoire de Tourcoing. Grands timides, enfants ou débutants, le créneau « Jam même pas peur » de 20h15 > 21h vous est réservé pour vous essayer et profiter sans complexe de la scène. On vous attend toujours nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:00:00+02:00

2023-05-25T23:59:00+02:00 DR

