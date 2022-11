Toutes les choses géniales Maison Folie – Hospice d’Havré, 2 mai 2023, Tourcoing.

Un texte anglais contemporain, écrit par Duncan Macmillan en complicité avec Jonny Donahoe – l’acteur qui en a créé le rôle principal -,…

La Compagnie Théâtre du Prisme d’Arnaud Anckaert et Capucine Lange, présente un second spectacle dans cette saison de La Virgule : un texte anglais contemporain, écrit par Duncan Macmillan en complicité avec Jonny Donahoe – l’acteur qui en a créé le rôle principal -, et qui connaît, partout dans le monde, un immense succès depuis sa création.

Imprégné de la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales est un texte léger sur un sujet grave : un adulte retrouve la liste qu’il avait établie enfant pour tenter de redonner à sa mère le goût de croquer la vie à pleine dents…

Avec un humour vivifiant, brillamment transmis sur scène par Didier Cousin, le récit de cette enfance singulière est une véritable ode dont on sort ému, réconforté et requinqué. Bien plus qu’un récit linéaire, ce spectacle évolue en complicité permanente avec les spectateurs.

Toutes les choses géniales est une proposition théâtrale inclassable, entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux



