Visite guidée de l’exposition + atelier : « Le pochoir » Maison Folie Hospice d’Havré, 18 avril 2023, Tourcoing. Visite guidée de l’exposition + atelier : « Le pochoir » Mardi 18 avril, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Tarif unique : 2.50€ / personne Le pochoir est une des techniques les plus populaires dans l’art urbain. Venez l’expérimenter en vous inspirant des célèbres portraits du Général de Gaulle que vous aurez vu durant la visite de l’exposition. Renseignements : 03 59 63 43 53 Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-guidee-de-l-exposition-atelier-le-pochoir-atelier-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-18-avril-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9559987.html »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

