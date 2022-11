Laura Prince 5tet Maison Folie Hospice d’Havré, 19 janvier 2023, Tourcoing.

Laura Prince 5tet Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 Maison Folie Hospice d’Havré

16€ / 11€

C’est une très belle découverte et un coup de cœur que nous vous proposons pour ce premier Tourcoing Jazz Club de l’année 2023.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Autrice, compositrice, interprète, la musique de Laura Prince reflète avec authenticité sa propre histoire et la mixité de ses racines.

Fille du Togo et de la France, elle est bercée par des musiques du monde depuis toujours (la salsa cubaine de Celia Cruz, l’afrobeat de Fela Kuti et le Makossa de Manu di Bango), par la chanson française (Piaf, Barbara, Brel, Aznavour), mais aussi par les grandes voix engagées du blues et du jazz parmi lesquelles Nina Simone, Dinah Washington, Ray Charles, Etta James…Autant d’influences artistiques qui l’inspirent pour créer sa propre musique.

Son premier album fait sensation et lui permet d’entrer directement dans le petite cercle des très belles voix jazz.

Dans son opus « Peace of mine », Laura Prince nous propose une musique épurée et colorée, un savant mélange d’influences jazz, afro et soul.

Autant d’esthétiques et de couleurs qui seront sublimées pour ce concert par le jeu vibrant du pianiste martiniquais Gregory Privat, le batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen (Victoire du jazz 2022, révélation de l’année), le contrebassiste guadeloupéen Zacharie Abraham et le percussionniste cubain Inor Sotolongo.

En bref, voilà de quoi sortir de l’hiver, en téléportant le Tourcoing Jazz Club vers des latitudes chaleureuses et envoutantes, le temps d’un concert !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T21:30:00+01:00

BW