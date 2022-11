Atelier créatif de Noël – Boule de feutre Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Atelier créatif de Noël – Boule de feutre Maison Folie Hospice d’Havré, 7 décembre 2022, Tourcoing. Atelier créatif de Noël – Boule de feutre 7 et 14 décembre Maison Folie Hospice d’Havré

2.65€ / personne

Venez préparer votre décoration de Noël à la Maison Folie : le temps d’un après-midi, laissez parler votre imagination et vos talents créatifs ! Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Vous pourrez au choix, créer votre décoration de sapin en feutrine ou votre tampon de Noël en linogravure, que vous pourrez décliner ensuite sur votre carte de vœux. Pour les plus petits, l’atelier proposé consiste à créer des ornements de sapin en feutrine. Trois modèles seront proposés : une boule classique, une étoile et un sapin. L’aide d’un adulte est indispensable pour cet atelier, notamment pour la partie consacrée à la couture (basique). La couture se fera avec des aiguilles destinées aux enfants et donc sans danger.

Cette activité comporte du découpage, de la couture et de la manipulation d’agrafeuse. Atelier parents/enfants

A partir de 3 ans

