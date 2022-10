JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN – Atelier panier à bonbons Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN – Atelier panier à bonbons Maison Folie Hospice d’Havré, 31 octobre 2022, Tourcoing. JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN – Atelier panier à bonbons Lundi 31 octobre, 14h30 Maison Folie Hospice d’Havré

Gratuit – Présence d’un adulte obligatoire

Des bonbons ou un sort !! Pour cette journée spéciale, venez déguisés participer à différentes activités autour d’Halloween Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Plus assez de place dans vos poches ? Venez créer votre propre panier à bonbon pour en récolter encore plus. En plus de le fabriquer, vous allez pouvoir le décorer en le transformant en fameux monstre d’Halloween. Et comme la chasse au bonbon à lieu traditionnellement durant la nuit d’Halloween, soyez surs de ne pas perdre votre butin car votre panier brillera dans le noir… Atelier incluant du découpage, du pliage, du collage et de la peinture et coloriage. Entre 14h30 et 17h

Durée : environ 20 minutes

Atelier parents-enfants à partir de 3 ans En plus de cet atelier, vous pourrez faire un tour au stand maquillage pour parfaire votre déguisement (réservé aux enfants). Pour clôturer cette journée spéciale, ne ratez pas la distribution de bonbon prévue à 17h. Aucune excuse, vous avez déjà votre panier pour la récolte.

