Requiem por la Ciudad de los Canales, Betsabeé Romero
maison Folie Hospice d'Havré
Tourcoing
Catégories d'Évènement:
Nord

Requiem por la Ciudad de los Canales, Betsabeé Romero
6 mai – 26 juillet 2019
maison Folie Hospice d'Havré
Gratuit

Installée en 2017 à Mexico pour le Día de los Muertos, l'installation présente des trajineras, bateaux à fond plat, voguant dans les canaux de Tenochtitlán, ancienne capitale de l'empire aztèque.

maison Folie Hospice d'Havré
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
Tourcoing 59200
Nord
Hauts-de-France

2019-05-06T13:30:00+02:00 – 2019-05-06T18:00:00+02:00

© Samuel Baba

Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Tourcoing

Lieu
maison Folie Hospice d'Havré

Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Ville
Tourcoing

Departement
Nord

