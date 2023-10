[EXPOSITION TERMINÉE] La Route des Plumes d’Or, Betsabeé Romero maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, 24 avril 2019, Tourcoing.

[EXPOSITION TERMINÉE] La Route des Plumes d’Or, Betsabeé Romero 24 avril – 26 juillet 2019 maison Folie Hospice d’Havré Gratuit

Betsabeé Romero investit les différents champs de la création : peinture, photographie, collage, sérigraphie et sculpture. Ses œuvres, à la puissance iconographique forte, sont gardiennes de la mémoire et provoquent un véritable dialogue entre pratiques vernaculaires et préoccupations contemporaines.

L’exposition présentée à Tourcoing est une occasion de découvrir les pratiques artistiques de cette artiste internationale. Entre objets d’exploitations, croyances, légendes et histoire, Betsabeé Romero nous transporte dans des installations parfois monumentales ou plus intimes dans un Mexique à la fois ancestral et contemporain.

maison Folie Hospice d'Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-24T18:30:00+02:00 – 2019-04-24T20:00:00+02:00

2019-07-26T13:30:00+02:00 – 2019-07-26T18:00:00+02:00

Betsabeé Romero, 2018, simulation © Betsabeé Romero