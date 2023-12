Le Noël des Waz’ins Maison folie de Wazemmes Lille, 16 décembre 2023 13:30, Lille.

Le Noël des Waz’ins Samedi 16 décembre, 14h30 Maison folie de Wazemmes Gratuit et ouvert à tous

Le Noël des Waz’ins

Un bel événement à inscrire sur vos agendas, à l’approche des fêtes de fin d’année !

Ce qui vous attend : spectacles, maquillage, ateliers créatifs et écologiques, jeux de société ainsi que des boissons chaudes et des crêpes !

Un moment féérique gratuit et ouvert à tous, proposé par les associations du Collectif de Wazemmes

De nombreux ateliers pour les enfants, créatifs, artistiques et responsables, des lectures et un spectacle bien sur !

Au programme:

Des ateliers créatifs

Fabrication de cabanes à écureuil

Créations de cartes de Vœux , de tableaux végétaux, de sujets de Noël, Atelier habillage de petits bonhommes de neige

Atelier tampons de Noël

Atelier bois

Atelier numérique

Démonstration de danse mahoraise

En continu

Stand maquillage

Espace jeux de société

Espace lecture

Lecture à voix haute et comptines musicales proposées par Filofil (0-5ans) – 15h40 et 16h20

Spectacle « Au nord du nord » proposé par la Cie Metalu Chahuté (à partir de 4ans)

– 15h et 17h

Samedi 16 décembre, de 14h30 à 19h

maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins 59000 Lille

Ateliers proposés par:

Avenir enfance, la Barraca Zem, Filofil, Iris formation, Itinéraires, Handi’détente, la maison Folie de Wazemmes, Balzam Herba, la maison de quartier de Wazemmes, le Pop Café, Unis citées, Métalu Chahuté,

Maison folie de Wazemmes 70 rue des sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=df32982a-5f60-49b7-bd94-b791084b9111;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=df32982a-5f60-49b7-bd94-b791084b9111

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00