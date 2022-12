Le Noël des Waz’ins Maison folie de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

On vous invite à Wazemmes pour de belles festivités Maison folie de Wazemmes 70 rue des sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=df32982a-5f60-49b7-bd94-b791084b9111;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=df32982a-5f60-49b7-bd94-b791084b9111 Noël des Waz’ins De nombreux ateliers pour les enfants, créatifs, artistiques et responsables, des clowns, des lectures et un spectacle bien sur ! Au programme: Lecture à voix haute et comptines musicales (0-5ans) par Filofil Fabrication d’un kit de filtre à eau (tous âges) par la maison de quartier de Wazemmes Créations par Avenir enfance et 3ème virage à gauche Confection de lessive par Magdala Confection de décoration de Noël par la Barraca Zem Gravure POP’up

Sérigraphie sur crêpe par Sabordage Espace de lecture et bourse aux livres (littérature jeunesse) Espace jeux de société en libre accès Livre ouvert à l’écriture d’histoires Lâcher de clowns par les fous de la joie Spectacle « les empreintes de Jeanne » – ode à la nature, pour jeune public de 5 à 10 ans – 17h – 40 minutes Goûter et surprises ! Samedi 17 décembre, de 15h à 19h

