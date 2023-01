Ana Carla Maza Duo – Lomme Maison Folie Beaulieu Lille Catégories d’Évènement: Lille

Ana Carla Maza Duo – Lomme Maison Folie Beaulieu, 4 avril 2023, Lille.

Tarifs : 8€ / 4€ élèves des conservatoires et écoles de musique de la MEL* / Gratuit pour les moins de 12 ans

Tourcoing Jazz Tour 23 Maison Folie Beaulieu 33 Place Beaulieu, 59160 Lille Lomme Lille 59160 Nord Hauts-de-France Acclamée partout où elle passe en solo ou en quartet, le Tourcoing Jazz accueille pour ce treizième Tour la chanteuse et violoncelliste Ana Carla Maza. Elle profitera de cette invitation pour proposer une forme inédite en duo, accompagnée du pianiste Norman Peplow. A 26 ans, Ana Carla Maza peint de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, les accents samba du Brésil, les tragédies du tango argentin et crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international. Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. Ana Carla Maza vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage. Son grand-père fuit la dictature de Pinochet et s’établit en France au début des années 80. La musique a toujours été présente dans sa vie et Ana Carla est presque née avec un violoncelle entre ses bras ! Les sonorités cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, le Huayno, le Son Cubain ou la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir. Le Tourcoing Jazz Tour 23 est soutenu par la MEL En partenariat avec la Maison Folie Beaulieu et la Ville de Lomme

