Shiva – Les Yeux d’Argos 19 septembre – 6 octobre 2019 Maison Folie Beaulieu Gratuit

Shiva est une expérience insolite à vivre.

Par le biais du jeu et de l’expérimentation, l’œuvre forme un pont avec le public et génère des liens entre les spectateurs. Filmées par quatre caméras, leur image se multiplie sur quatre écrans translucides motorisés et rend leur place ambiguë. La présence de chacun est questionnée en miroir avec celle des autres.

Les portes vidéo s’ouvrent et se ferment les unes après les autres, les unes autour des autres et deviennent un symbole de la rencontre et du partage.

Vernissage jeudi 19 septembre à 19h

La chorégraphe Isida Micani et le jongleur Asaf Mor échangeront et partageront leurs gestes avec l’œuvre pour en créer une autre, trace éphémère de leur passage.

Entrée libre du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h, samedi et dimanche : 14h-18h et les soirs de spectacles

@ Les Yeux d’Argos