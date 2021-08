Maison feu – LES RIAS 2021 Guilligomarc’h, 26 août 2021, Guilligomarc'h.

Maison feu – LES RIAS 2021 2021-08-26 – 2021-08-26

Guilligomarc’h Finistère

Xav to Yilo

Taulé (29) – Musique, cirque – 55 min

(Création bretonne 2020) – jauge : 800 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

Cinq personnages fantasques nous embarquent dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé.

Un voyage poétique dont le point de départ pourrait être un phare, un voyage qui oscille entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes.

Maison Feu visite des lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Parking PMR – Navette PMR – Handicap mental

