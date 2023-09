Passejada en Tèrra Poetica Occitana amb Paulina Kamakine – Vendémias d’òc Maison Fermat (Bèumont de Lomanha) Beaumont-de-Lomagne, 25 novembre 2023, Beaumont-de-Lomagne.

Passejada en Tèrra Poetica Occitana amb Paulina Kamakine – Vendémias d’òc Samedi 25 novembre, 15h00 Maison Fermat (Bèumont de Lomanha)

Dans le cadre du festival Vendémias d’Òc 2023

L’ASSOCIATION ANTONIN PERBOSC IEO 82 vous invite à

Une déambulation en Terre Poétique Occitane

Paulina Kamakine, poétesse gasconne, présentera son ouvrage Dànssen lous àrbẹs, au travers de lectures poétiques et d’un atelier d’écriture poétique.

Dans Paraulas de Hemnas Paulina Kamakine présente les poésies de 36 poétesses et chansonnières occitanes contemporaines de toutes les régions de la Grande Occitanie : Auvergne, Gascogne, Languedoc, Limousin, Provence et Vallées Occitanes d’Italie. Ce livre dévoile le regard de femmes d’oc sur le pays, la famille, l’amour et la vie d’aujourd’hui.

À travers Dànssen lous àrbẹs, elle rend hommage à sa terre natale, à la langue du cœur ainsi qu’à ses éclats de beauté pure qu’elle seule sait transposer en nous. Empreint d’une douce mélancolie, d’un attachement aux lieux et aux saisons, son ouvrage est ponctué de toiles de l’Artiste-Peintre Marie-Christine Juston.

Dans Ezequièl e lo paraploja (présenté en avant-première), Paulina, en collaboration avec l’illustratrice Marie-Ange Lopez, s’adresse d’avantage aux enfants, à travers les aventures d’un petit lézard vert qui parcourt la campagne gasconne pour se faire des amis.

Maison Fermat (Bèumont de Lomanha) rue Lomagne 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

