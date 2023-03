Concert aux chandelles avec Chiaroscuro Maison Fermat, 13 mai 2023, Beaumont-de-Lomagne.

Concert aux chandelles avec Chiaroscuro Samedi 13 mai, 21h00 Maison Fermat Entrée libre

L’ensemble Chiaroscuro retraverse des chants et danses du Moyen-Age, de la Renaissance, en faisant quelques incursions dans le Baroque et les musiques traditionnelles. Ses 4 instrumentistes chanteurs sont riches de parcours très divers mais tous partagent cet amour du chant et des mélodies anciennes.

Né de la rencontre en 2018 de quatre musiciens Ariégeois et Toulousains, Chiaroscuro est un quartet dont le nom s’inspire d’un genre pictural, le «clair-obscur». Cette technique de peinture chère à la Renaissance privilégie la suggestion visuelle, l’évocation, et utilise l’obscurité pour révéler les zones de lumière, guidant ainsi l’oeil de l’observateur vers l’endroit choisi. Le clair-obscur permet également de donner du relief aux objets, aux textures et aux personnages. Dans notre musique, le groupe tente de redonner vie à ces airs anciens en leur offrant relief, nuances, textures et énergie, sans s’attacher à une rigueur musicologique trop enfermante. Afin que l’oreille de l’auditeur parte dans un voyage sonore surprenant, les musiques sont revisitées en leur insufflant énergie, émotion et humour, avec quelques audaces et coups de folies.

Maison Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.fermat-science.com Maison natale du mathématicien Pierre de Fermat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Chiaroscuro