Atelier Cuisine XVIIème siècle Maison Fermat, 13 mai 2023, Beaumont-de-Lomagne.

Sylvie Campech, archéologue et historienne de la cuisine, chroniqueuse culinaire, conférencière, professeure de cuisine historique et écrivaine de livres de cuisine animera un atelier culinaire autour de la préparation de mets du 17ème siècle.

C’est à partir des années 1650 que se mettent en place les goûts culinaires de l’époque moderne. Les cuisiniers et cuisinières abandonnent peu à peu la cuisine traditionnelle du Moyen Âge et réinventent une « nouvelle cuisine », plus simple et plus savante. L’atelier culinaire vous plongera dans l’univers gastronomique de l’Ancien Régime. Les participants découvriront les légumes à la mode, les nouveaux fonds de cuisine, mais aussi les manières de table.

Des produits de saisons et locaux, mais aussi et déjà des produits venus d’ailleurs, de pays lointains qui se trouvent au-delà des mers et des océans.

L’atelier se terminera par la dégustation de toutes les préparations.

Maison Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.fermat-science.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 52 30 »}] Maison natale du mathématicien Pierre de Fermat

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Sylvie Campech