EXPOSITION COLLECTIVE du 11 au 19 novembre
Maison Félix
Versailles
Vernissage le vendredi 10 novembre à 18h30
Maison Félix
16 rue mazière
Versailles 78000
Saint-Louis
Yvelines
Île-de-France

