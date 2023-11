Animations de Noël des commerçants et artisans Maison Félix St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Animations de Noël des commerçants et artisans
Samedi 16 décembre, 10h00
Maison Félix

Visite du Père Noël, structure gonflable, jeux en bois, atelier créatif…
​Contes de Noël avec Sylvianne BLOMME : à 10h, 11h et 12h.
Concours de dessins sur le thème de Noël : dépôt des dessins le samedi 16 décembre sur place. 1 seul par enfant, sur format A4 avec Nom, prénom, âge et numéro de téléphone (une récompense pour chaque dessin).

Maison Félix
9 rue de la Brière 44410 St lyphard
St lyphard
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

