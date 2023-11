Bourse aux jouets Maison Félix St lyphard, 2 décembre 2023, St lyphard.

Bourse aux jouets Samedi 2 décembre, 10h00 Maison Félix

Le Père Noël va bientôt arriver, il est temps de l’aider…

L’association La Malle à Rejouer propose une vente de jouets d’occasion et des informations sur la seconde vie des jeux.

Maison Félix Rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

