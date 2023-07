Exposition de photographies Maison Félix St lyphard, 16 septembre 2023, St lyphard.

Exposition de photographies 16 et 17 septembre Maison Félix

« Saint-Lyphard, son patrimoine mis en lumière » Exposition d’une trentaine de photographies issues du concours photo de l’année. Les visiteurs seront invités à voter pour leur photo préférée

Maison Félix Rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 36 81 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairie-saint-lyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-saintlyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-photographies-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

