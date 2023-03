A la rencontre des Amphibiens Maison Félix St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

A la rencontre des Amphibiens Maison Félix, 20 mars 2023, St lyphard. A la rencontre des Amphibiens Lundi 20 mars, 20h00 Maison Félix Gratuit: 0 Diaporama et sortie nature nocturne.

Grenouille ou crapaud ? Triton ou salamandre ? Venez découvrir ces amphibiens qui peuplent nos jardins ! Présentation des espèces du territoire, échange d’astuces pour les reconnaître et mise en pratique sur une mare alentour, après cette sortie ces petites bêtes n’auront plus de secrets pour vous ! Public familial – Sortie pédestre – 2h Prévoir bottes, vêtements chauds et lampes torches Maison Félix Rue de Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/trame-noire-a-la-rencontre-des-amphibiens-st-lyphard »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/a-la-rencontre-des-amphibiens-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00 FAMILLE NATURE

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Maison Félix Adresse Rue de Brière 44410 St lyphard Ville St lyphard Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison Félix St lyphard

Maison Félix St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st lyphard/

A la rencontre des Amphibiens Maison Félix 2023-03-20 was last modified: by A la rencontre des Amphibiens Maison Félix Maison Félix 20 mars 2023 Maison Félix St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique