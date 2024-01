Atelier lycéen post bac Maison Familya SFX Paris Paris, samedi 27 janvier 2024.

Atelier lycéen post bac Un atelier pour mieux se connaître pour faire les bons choix d’orientation d’étude et professionnels. Samedi 27 janvier, 09h30 Maison Familya SFX Paris entre 40 et 100,00 euros (tarif aménagé d’après votre quotient familial)

Les objectifs de cet atelier :

Apprendre à mieux se connaître pour faire des choix

Clarifier ses goûts, ses talents, ses aspirations, ses moteurs de motivation

Booster motivation et confiance en soi

Définir sa boussole, se créer des perspectives, trouver sa place

Concrètement :

Les jeunes prennent un temps pour réfléchir à leur orientation et à l’ensemble de leur équilibre de vie. Ils apprennent à mieux se connaitre, à mettre des mots sur leurs goûts, leurs talents, leur contribution au monde et leur besoins. Ils découvrent leurs moteurs de motivation afin de faire des choix qui leurs correspondent.

Les outils :

La psychologie positive

Les Neurosciences

Des Jeux cadres

De la Ludopédagogie

Des Intelligences Multiples d’Howard Gardner

Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris