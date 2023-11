Marché de Noël Maison Familya SFX Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Marché de Noël Maison Familya SFX Paris Paris, 2 décembre 2023, Paris. Marché de Noël Samedi 2 décembre, 10h00 Maison Familya SFX Paris Entrée libre. Animation payante. 6ème édition de notre Marché de Noël avec un espace restauration, des animations pour les enfants, une mini ferme pédagogique, des stands de créateurs, un grand comptoir de Noël, des santons de Provence, un stand de vêtement organisé par les AFC, 12 dédicaces, et une tombola pour gagner un séjour au Puy du Fou !!! Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.familya-sfx-paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

