Parcours Revivre Maison Familya SFX Paris Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Parcours Revivre 16 novembre 2023 – 17 janvier 2024 Maison Familya SFX Paris 80,00 euros par personne pour les 8 soirées.

Revivre est un parcours en 8 soirées qui donne à toute personne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée.

Animées par des personnes qui sont passées par la séparation ou le divorce, les soirées débutent d’abord par un repas convivial, puis par un temps d’enseignement et de témoignages, et s’achèvent par des échanges et partages en petits groupe.

Programme et thèmes abordés :

16 novembre « Faire face aux conséquences de la séparation et du divorce »

23 novembre « Communication et résolution des conflits »

30 novembre « Le pardon et la réconciliation »

7 décembre « Soirée de relecture »

14 décembre « Gérer les relations avec les autres »

21 décembre « Etre de nouveau seul(e) et avancer »

11 janvier « Questions juridiques et morales »

17 janvier « Bilan et témoignage des participants

Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2024-01-17T19:30:00+01:00 – 2024-01-17T22:00:00+01:00