Groupe de Paroles de proches de personnes homosexuelles 18 octobre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Maison Familya SFX Paris 15,00

Un(e) de vos proches (enfant, frère, sœur, petit-enfant…) est homosexuel ?

Vous avez du mal à en parler ?

Vous vous posez beaucoup de questions ?

Ne restez pas seul !

La découverte de l’homosexualité d’un membre de sa famille est souvent source de questionnements, de stress, de doutes et de fragilisation du lien. Ce groupe de parole permet d’échanger en toute liberté, dans le respect et la confidentialité sur ce sujet avec des personnes rencontrant des situations similaires.

Ce groupe de parole est proposé par l’Association Reconnaissance, association de chrétiens engagés dans l’Église et parents de personnes homosexuelles, et la Maison Familya. Les participants y sont accueillis dans une atmosphère confidentielle et bienveillante, pour partager leurs doutes, leurs questions, leurs émotions avec des personnes rencontrant des situations similaires, sous la conduite d’un professionnel.

Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l'École Militaire Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T22:00:00+02:00

2024-06-19T20:00:00+02:00 – 2024-06-19T22:00:00+02:00