Grandir dans l’estime de soi Maison Familya SFX Paris Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Grandir dans l’estime de soi Samedi 14 octobre, 09h00 Maison Familya SFX Paris 90,00

Une journée, animée par Axelle Boussion, coach professionnelle certifiée, formée à la pédagogie de Jean Monbourquette, pour prendre soin de soi afin de :

« Devenir soi et oser la relation vraie »

Objectifs :

– Vous accueillir tel que vous êtes

– Porter un regard positif sur vous-même et vous apprécier pour votre agir

– Repérer la façon dont vous vous parlez et changer votre dialogue intérieur

– Ecouter les messages de votre corps pour entendre ce qu’il a à vous dire

– Apprendre à dire non de façon ajustée

– Vous connecter à votre intériorité.

Apport théorique, réflexion personnelle, partage engroupe, transmission d’outils.

Modalités :

journée découverte de 9h à 16h en groupe de 6 à 8 personnes.

Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://familya-sfx-paris.fr/affectivite/detail/atelier-estime-de-soi »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00