Café-rencontre « deuil autour de la grossesse »

Ces moments d'écoute s'adressent à toute personne ayant été touchée par la perte d'un bébé pendant la grossesse, autour de la naissance ou par une interruption de grossesse. Ces événements sont peut-être récents ou remontent à plusieurs années.

Ces temps de parole ont pour but d'exprimer ce que l'on ressent, partager son expérience avec des personnes ayant vécu la même situation que vous, dans un cadre bienveillant et sécurisant, sans aucun jugement.

Des accompagnantes de l'association Agapa, formées au deuil périnatal, aux interruptions de grossesse et à l'écoute bienveillante animent ces temps d'écoute et de soutien.

Un accompagnement, respectueux de ce que vous êtes et de votre histoire, quel que soit ce que vous avez vécu (IVG, IMS, fausse couche, mort in utero, décès juste après la naissance).

Lors de chaque cafés-rencontres :
je partage librement ce que j'ai vécu avec des personnes ayant vécu la même situation.
je suis écouté(e) dans un cadre bienveillant et sécurisant, sans jugement.

