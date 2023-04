Familya Fiesta Maison Familya SFX Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Familya Fiesta Maison Familya SFX Paris, 3 juin 2023, Paris. Familya Fiesta Samedi 3 juin, 10h00 Maison Familya SFX Paris Entrée libre La Maison Familya Saint-François-Xavier, Maison des familles pour le Diocèse de Paris, fête sa fin d’année de lancement. Elle accueille toutes les générations dans une ambiance festive : strcucture gonflable, jeux d’intérieur et d’extérieur, pêche à la ligne, tournoi de tennis de table, concours de dessin et de lecture, maquillage, buvette, tombola enfants et adultes, spectacle de danse, et démonstration de Karaté. Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

