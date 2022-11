Marché de Noël Maison Familya Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël Maison Familya Saint-François-Xavier, 2 décembre 2022, Paris. Marché de Noël 2 et 3 décembre Maison Familya Saint-François-Xavier 2 et 3 décembre 2022 Maison Familya Saint-François-Xavier 23 Rue Oudinot, 75007 Paris Quartier de l’École Militaire Paris 75007 Île-de-France VENDREDI 2 DÉCEMBRE 16h-20h COMPTOIR DE NOËL décoration de Noël, brocante, santons Fouque, douceurs… 17h-20h RENCONTRES DÉDICACES : Charles-Henri d’Andigné, Jean-Christophe Buisson, Camille Pascal. 20h-22h DÎNER PARENTS : Dîner assis pour les parents et projection d’un film pour les enfants. (sur inscription) SAMEDI 3 DÉCEMBRE 10h-17h30 ATELIERS ENFANTS : ateliers en famille, parcours chronométré, maquillage.. 10h -18h STANDS FAMILYA : décoration de Noël, brocante, santons Fouque, douceurs… 10h -18 STAND ŒNOLOGIE : dégustation de champagne et vin + vente 10h -18h MINI FERME PÉDAGOGIQUE : découverte des animaux (chevreaux, agneaux, porcelets… et animation pour les enfants) 14h-17h30 RENCONTRES DÉDICACES : Patricia Bouchenot-Déchin, Emmanuelle de Boysson, Gérard de Cortanze, 14h30 à 16h30 ateliers ouverts déco de Noël en céramique pour les enfants 16h TOMBOLA : nombreux lots à gagner : places au stade de France, dîners à 2, concerts, weekend…

