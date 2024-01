Journée des aidants Maison Familya Paris, samedi 16 mars 2024.

Journée des aidants Une journée pour tous ceux qui accompagnent une personne malade ou handicapée Samedi 16 mars, 08h30 Maison Familya 35 € plein tarif, 25 € « budget serré »

Une journée le samedi 16 mars pour se ressourcer, réfléchir et partager.

En partenariat avec la maison Familya et Relais Lumière Espérance.

Où ? A la maison Familya, 23 rue Oudinot, Paris 7e.

Quand ? De 9h30 à 18h, le samedi 16 mars 2024.

Pour qui ? Pour tous les proches aidant une personne malade ou en situation de handicap (parents, grands-parents, conjoints, enfants, frères ou sœurs, amis…).

Quel thème ?

Aider et vivre pleinement.

Quel programme ?

9h30 : Accueil et café

10h : Introduction de la journée, table ronde, suivi d’un éclairage pour prendre de la hauteur

11h45 : Groupes de partage

12h45 : Déjeuner

14h30 : Ateliers thématiques

16h30 : Temps spirituel et conclusion

Maison Familya 23 rue Oudinot, 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l'École Militaire Île-de-France