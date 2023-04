Les conquérants Maison Famille Rurale, 31 juillet 2023, Maltot.

Les conquérants 31 juillet – 20 août Maison Famille Rurale 2753 €

Ce séjour est destiné à des jeunes relevant des troubles du comportement.

A la conquête du secret – Bienvenue au château ! Vous profitez de vos vacances, à la campagne, mais tout prêt de la mer et de la ville. Ce projet est basé sur les activités de plein air grâce aux espaces de verdure sur place avec la possibilité de grands jeux à la conquête du secret et de construction de cabanes

Imaginer l’histoire de ce château, créer un conte et la chanson du château feront de vous des artistes.

Le groupe pourra visiter Caen, son château ou aller se balader à la colline aux oiseaux et découverte de sa mini-ferme. A quelques kilomètres, la forêt de Grimboscq et la Suisse Normande qui offre un vrai cocktail d’activités et de magnifiques points de vue.

Le groupe pourra aussi passer une journée à la mer et aller à la découverte des plages du débarquement.

La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous en fonction des possibilités de chacun.

Maison Famille Rurale MALTOT Maltot 14930 Calvados Normandie

