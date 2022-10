LA BRETAGNE, CA VOUS GAGNE ! Maison Familiale Rurale, 30 octobre 2022, Poullan-sur-mer.

LA BRETAGNE, CA VOUS GAGNE ! 30 octobre – 6 novembre Maison Familiale Rurale

Gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Maison Familiale Rurale 2 route de Park ar Menez, Poullan-sur-mer Poullan-sur-mer 29100 Finistère Bretagne

LA BRETAGNE, CA VOUS GAGNE !

Séjour breton entre terre et mer – De 6 ans à 15 ans

Veni Vidi Ludi continue de proposer des vacances apprenantes avec un séjour en Bretagne. Une occasion rêvée pour apprendre en s’aérant l’esprit durant les vacances de la Toussaint 2022.

Bienvenue à Poullan-sur-mer ! Tout proche de Douardenez et non loin de Quimper , dans le Finistère sud, où nous te proposons une semaine de «colo apprenante » autour de la culture bretonne. A 1 kilomètre de la plage et de la côte, la maison famliale de Poullan sera le point de départ de multiples aventures : découverte des hautes falaises de la pointe du Raz, visite du port historique de Douarnenez, promenade sur le sentier de Cap-Sizun et sa réserve ornithologique, visite de la cité de granit de Locronan, initiation au palet et aux danses bretonnes, découverte de la gastronomie bretonne et du fameux kouign amann inventé à Douardenez !

Et ce n’est pas tout ! Grâce aux animateurs de la Maison des jeux du Pays de Bray, des temps d’activités et des veillées te permettront de découvrir une collection de jeux bretons que nous aurons pris dans nos valises. Les guides qui t’accompagneront en sortie et des ludothécaires seront donc présents à tes côtés pour t’aider à reprendre ton année scolaire du bon pied ! Ils te feront partager leur plaisir d’apprendre et de réapprendre, avec des activités ludiques pleines de surprises.

Situé dans le bourg, notre centre d’hébergement est constitué de plusieurs bâtiments reliés entre eux rénovés récemment. Ils sont équipés de chambres de deux ou trois personnes avec salle de bain, d’une salle à manger donnant sur un jardin arboré et un terrain de sport, de nombreuses salles d’activités.

Alors, on part en colo ensemble ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T23:00:00+01:00

2022-11-06T07:30:00+01:00