A la découverte du Pays Vendéen Maison Familiale Rurale Le Poiré-sur-Vie, 12 août 2023, Le Poiré-sur-Vie.

A la découverte du Pays Vendéen 12 – 22 août Maison Familiale Rurale En fonction du quotient familial : de 100 € (en particulier pour les bénéficiaires de l’aide aux temps libres) à 375 € (pour ceux ayant un QF supérieur à 1500 €).

La Maison Familiale Rurale (M.F.R.) du Poiré sur Vie a été créée en 1954 et occupe ses locaux actuels depuis 1977. Elle est située au cœur d’une commune de 8.300 habitants : Le Poiré sur Vie. A 10km de La Roche-sur-Yon et à 40km du littoral Vendéen, le site profite également d’une proximité avec les infrastructures sportives comme la piscine municipale « Odélis » ou encore le stade et les salles omnisports de la Montparière.

Cadre de vie : Agrément Jeunesse et sports N° 085 – 178 216

La MFR peut accueillir 72 personnes réparties dans 12 chambres. Elles sont séparées sur deux étages : au rez-de-chaussée on y trouve 3 chambres de 6 lits, et au 1er étage, il y a 9 chambres de 6 lits. Chacune des chambres est équipée d’une douche et d’un lavabo en plus du bloc sanitaire présent à chaque étage.

Nous disposerons de différents équipements : cuisine pédagogique, petite salle de restauration, un foyer, une salle de classe pour nos activités, un grand préau. Nous avons aussi accès au bois situé à proximité, à des équipements sportifs tels que salle de sports , piste d’athlétisme.

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux adolescents de prendre des initiatives contribuant à leur socialisation, à l’autonomisation.

Sensibiliser à des problèmes de société actuels (racisme, violence, protection de l’environnement, exclusion., non-respect des droits de l’enfant ).

S’engager dans un projet et le mener à terme.

Etre acteur de l’organisation de la vie collective.

Favoriser la coopération (solliciter la coopération pour aller vers une autonomie collective et individuelle).

S’exprimer et s’extérioriser dans un environnement favorable.

Considérer l’adolescent en tant qu’individu à part entière, respecter ses rythmes de vie, ses besoins, ses capacités et ses possibilités.

Faire vivre un projet d’animation autour de l’éducation à l’environnement et du développement durable.

Développer des compétences sociales et civiques liées à la vie en collectivité, en permettant aux enfants et aux jeunes et se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité.

Le directeur :

Il sera responsable de la gestion globale du centre. Il s’occupera notamment de la gestion relevant de :

L’administration,

Du contrôle de la conformité des locaux par rapport à la réglementation en vigueur, Le personnel : il décidera de l’organisation générale du planning des animateurs (congés, temps de travail et temps de repos)

L’organisation et aux aménagements éventuellement possibles du travail du personnel pédagogique technique.

Concernant la vie quotidienne :

➢ Il s’assurera du bon déroulement et du suivi de ce qui relève de l’argent de poche, la santé, l’hygiène, la sécurité…

Au sujet des activités :

➢ Vérifier si elles s’intègrent aux valeurs du projet éducatif et au projet pédagogique (voir modes d’évaluation).

➢ Il veillera également à assurer son rôle formateur durant le séjour.

L’assistant sanitaire :

Seconder le Directeur dans la réalisation de ses missions, coordonner une partie de l’équipe d’animation, assurer une fonction de gestion sanitaire :

Assurer le cas échéant l’application du protocole sanitaire en tant que référent Covid-19,

Garantir le bon fonctionnement du séjour en préservant la sécurité physique, morale et affective de chacun des acteurs de la collectivité,

Chargé d’assurer le suivi des traitements médicaux (soins) et donner les informations principales sur la santé des enfants à leur animateur référent. A ce titre, il gérera le cahier d’infirmerie qui sera paraphé par le directeur chaque soir.

Les animateurs :

Les animateurs seront chargés de :

Préparer, animer et évaluer des animations de renforcement scolaire autour de trois discipline (français, mathématiques, anglais) en s’appuyant sur des approches pédagogiques les plus ludiques possibles (et plus particulièrement en utilisant les méthodes Freinet).

Préparer les activités et animer les enfants et les enfants,

Veiller à la conformité de l’activité par rapport à la réglementation en vigueur, S’assurer du rapport entre les activités et les objectifs du projet pédagogique,

Veiller au respect des règles de vie instaurées pendant les réunions préalables avec les enfants et de la gestion de la vie quotidienne,

Veiller à la sécurité sanitaire des enfants en appliquant les règles fixées dans le cadre du protocole sanitaire défini et des mesures complémentaires rappelées par le référent Covid-19 et l’assistant sanitaire (faisant appel le plus souvent au bon sens).

Moyens pédagogiques

– Elaboration de règles de vie définies en commun auxquelles les enfants et les animateurs adhèreront.

– Amener les enfants à acquérir des savoir faire, des savoir être par le biais d’activités ludiques.

– Prise en charge de la préparation et l’exécution de :

a) certaines animations.

b) gestion des repas.

– Le respect de la nature et de l’environnement, le désir de connaître celles-ci par le biais d’activités de pleine nature.

– Désignation de différents responsables (chef de convoi, argent de poche, matériel…..) selon un planning tournant afin que chaque adulte et enfant participe à la vie collective.

– Initiation à des activités (nature) favorisant leur créativité.

Les réunions de préparation

➢ Chaque animateur sera tenu au courant au fur et à mesure de l’avancement du séjour par courrier (arrivée de nouvelles informations…)

➢ Une réunion sera mise en place avant le séjour, pour une première rencontre et une

présentation du projet pédagogique, mais aussi pour une première ébauche des activités.

Réunion quotidienne après la journée

➢ Evaluer la journée.

➢ Peaufiner la journée du lendemain.

➢ Une évaluation de mi séjour sera mise en place si le besoin s’en fait ressentir.

➢ L’équipe pédagogique s’efforcera d’avoir une vision critique de manière à pointer ce qui pourrait être amélioré.

Maison Familiale Rurale 16, rue du petit bois – 85170 Le Poiré-sur-Vie Vendée Pays de la Loire Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ptitespousses62190@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643755619 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ptitespousses.leportailfamille.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T08:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:59:00+02:00

2023-08-22T00:00:00+02:00 – 2023-08-22T18:00:00+02:00

