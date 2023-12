Portes ouvertures de la Maison Familiale Rurale de Férolles maison familiale rurale Férolles Catégories d’Évènement: Ferolles

Loiret Portes ouvertures de la Maison Familiale Rurale de Férolles maison familiale rurale Férolles, 27 janvier 2024, Férolles. Portes ouvertures de la Maison Familiale Rurale de Férolles 27 janvier et 16 mars 2024 maison familiale rurale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00 maison familiale rurale 7 route de darvoy 45150 Férolles Férolles 45150 Loiret Centre-Val de Loire Détails Catégories d’Évènement: Ferolles, Loiret Autres Code postal 45150 Lieu maison familiale rurale Adresse 7 route de darvoy 45150 Férolles Ville Férolles Departement Loiret Lieu Ville maison familiale rurale Férolles Latitude 47.836072 Longitude 2.110343 latitude longitude 47.836072;2.110343

maison familiale rurale Férolles Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferolles/