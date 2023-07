Camp de doucier 6/11 ans Maison Familiale Rurale du Jura Doucier, 9 juillet 2023, Doucier.

Situé au cœur du Jura, le centre de vacances est idéalement situé sur un domaine de 9 hectares, offrant de nombreuses infrastructures pour la pratique d’une grande variété d’activités de plein air. Les enfants auront ainsi l’opportunité de découvrir une multitude de sports et loisirs, tels que le canoë-kayak, le tir à l’arc, l’escalade, la randonnée…

Que ce soit sur terre, dans les airs ou sur l’eau, il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux. Les enfants pourront ainsi se dépenser, se défouler et se divertir en toute sécurité.

Le cadre naturel du domaine offrira également aux enfants une immersion totale dans la nature.

Le séjour aura lieu du dimanche 9 juillet au jeudi 13 juillet en pension complète à la MFR de Doucier dans le Jura, ayant pour effectif de 24 enfants.

Le départ est prévu à 10 heures du centre social ouest la plaine le dimanche 9 juillet. Le retour est prévu jeudi 13 juillet à 15h30 soit 4 nuits.

Maison Familiale Rurale du Jura 500 impasse des vernes 39130 doucier Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T10:30:00+02:00

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:30:00+02:00