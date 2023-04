Colo des détectives de la table ronde Maison Familiale Rurale de Vigneulles-lès- Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Colo des détectives de la table ronde Maison Familiale Rurale de Vigneulles-lès- Hattonchâtel, 22 juillet 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Colo des détectives de la table ronde 22 et 29 juillet Maison Familiale Rurale de Vigneulles-lès- Hattonchâtel 250 euros sans aide. Le séjour est basé sur la découverte des romans policiers ou polars, le site de la colo se trouve dans un village meusien riche en patrimoine culturel et historique. Cité médiéval d’HattonChatel, présence d’un chateau, nombreux si historique à Vigneulles les HattenChatel en fait un prétexte à la sensibilisation pour les enfants autour de la lecture, du jeux et de l’imaginaire.

L’équipe d’animation a coeur de faire découvrir au travers de jeux autour d’énigmes, d’escape game, de jeux d’intrigues, de murder party ou sérious game l’univers des romans de polar.

S’initier à l’écriture de nouvelles, à la lecture à voix haute ou encore à la création de jeux de rôle à vivre ensuite tous ensemble.

Pour s'aérer la tête et le corps, le site dispose d'une magnifique foret, d'un gymnase, de nombreux chemins de randonnées. L'équipe d'animation prépare également, des temps créatifs, d'expressions et sportifs pour se divertir.

2023-07-22T09:30:00+02:00 – 2023-07-22T10:00:00+02:00

2023-07-29T12:30:00+02:00 – 2023-07-29T13:00:00+02:00 lecture jeux de société FRtoulois

