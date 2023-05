Les pieds dans l’eau – SAMER Maison familiale rurale de Samer, 31 juillet 2023, Samer.

Les pieds dans l’eau – SAMER 31 juillet – 5 août Maison familiale rurale de Samer 410,00€

La situation

Au coeur du boulonnais, à 15 minutes des plages d’Hardelot et à 10 minutes des forêts d’Hardelot et de Boulogne-sur-Mer.

L’accueil des enfants

Le centre de vacances est implanté au coeur d’un terrain de 1 hectare. Un terrain multisports (hand, basket…).

Plusieurs bâtiments abritant : une salle de jeux, une salle de baby-foot, une salle vidéo et des salles d’activités.

Hébergement dans des chambres de 4 à 8 lits équipées de douche et lavabo. Les w.c. sont à l’étage.

La restauration

Salle à manger conviviale et lumineuse. Repas variés et équilibrés servis à table. Tous les plats sont préparés sur place par notre équipe de cuisine et tiennent compte des éventuelles allergies et régimes alimentaires.

La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner.

Le programme

– Immersion dans le monde marin avec le musée de la pèche Maréis

– Une sortie au centre aquatique Hélicéa de Boulogne sur Mer

– Une journée de détente au parc d’attractions de Bagatelle à Merlimont :

Sensations et fous rires garantis !

– Baignade en Mer et jeux de plage à Hardelot ou Boulogne sur Mer

– Tournois sportifs collectifs

– Animations en tous genres

– Veillées quotidiennes mises en place par l’équipe d’animation Océane Voyages Juniors.

Maison familiale rurale de Samer 284 Rue de Questrecques, 62830 Samer Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.oceane-voyages.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098000 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@oceane-voyages.com »}]

