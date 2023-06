Fun entre amis Maison familiale et rurale Saint-André-le-Gaz, 30 juillet 2023, Saint-André-le-Gaz.

Fun entre amis 31 juillet – 18 août Maison familiale et rurale 2890€

Faites-le plein d’activités au grand air entre rivières et montagnes. Place à l’aventure, aux découvertes sportives et de pleine nature ! Vous vivrez de mémorables vacances entre copains !

A Saint-André-le-Gaz (Isère), vous êtes à seulement 20km de Bourgoin-Jallieu et 40km de Chambéry. Maison familiale très confortable et récemment rénovée. Chambres de 2 à 4 personnes. Salles d’activités et de jeux, parc et terrain multisports.

Activités proposées au choix du vacancier et selon tranches d’âges :

-Visite et activités à la ferme des lamas « Bellama »

-Rencontre des fauves au domaine des Abrets

-Sortie au Parc d’attractions Walibi

-Activités nautiques et détente au Lac de Paladru

-Visite et shopping à Chambéry

-Baignades, activités de détentes et conviviales.

-D’autres activités pourront vous être proposées en fonction de vos choix et de vos envies

Maison familiale et rurale saint-andré-le-gaz Saint-André-le-Gaz 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

