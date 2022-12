Séjour en Isère Maison familiale de Moirans Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Séjour en Isère Maison familiale de Moirans, 24 juillet 2022, Moirans. Séjour en Isère 25 – 29 juillet Maison familiale de Moirans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maison familiale de Moirans 184 route des Béthanies Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Ce séjour se déroulera du 25 au 29 juillet dans les Alpes et sera encadré par deux animateurs.

Un maximum de 12 jeunes sera présent.

L’hebergement se fera dans un gîte . Les jeunes souhaitent entre autres faire du canyoning.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T00:00:00+02:00

2022-07-29T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Autres Lieu Maison familiale de Moirans Adresse 184 route des Béthanies Ville Moirans lieuville Maison familiale de Moirans Moirans Departement Isère

Maison familiale de Moirans Moirans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirans/

Séjour en Isère Maison familiale de Moirans 2022-07-24 was last modified: by Séjour en Isère Maison familiale de Moirans Maison familiale de Moirans 24 juillet 2022 Maison familiale de Moirans Moirans Moirans

Moirans Isère