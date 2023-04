SÉJOUR ADOS MAISON FAMILIAL RURALE, 24 juillet 2023, Oisemont.

SÉJOUR ADOS 24 – 28 juillet MAISON FAMILIAL RURALE Sur inscription

L’ensemble du groupe constitué pour le séjour se rendra, du 24 au 28 juillet 2023, à La MFR de Oisemont, (Somme) un village d’environ 1100 habitants. Nous y trouverons des commerces de proximité : épicerie, librairie, boulangerie, restaurant…Une Zone commerciale « les Quarante » à proximité, un supermarché et une pharmacie.

Le Musée d’art local, découverte des métiers d’antan et des scènes de vie.

A proximité, le Lac « BEAUVAIS-PLAN D’EAU DU CANADA »,

Créée en 1975, la MFR de Oisemont est impliquée dans son territoire et répond aux besoins du monde rural et propose réguliérement leur structures pour l’accueil de groupe, notamment pendant les vacances.

A notre disposition durant cette semaine, la maison familiale, composée sur 3 niveaux :

– Niveau 0 : ludothèque, 2 salles d’accueil, l’accès aux espaces extérieurs avec jardin collectif et un espace clôturé pour les jeux extérieurs, 1 bureau.

– Niveau 1 : la salle polyvalente, 1 cuisine aménagée, 1 espace accueil…

– Niveau 2 : 3 salles d’activités, 1 espace ressources multimédia ….

– Des chambres (entre 2 à 10 couchages)

– Nous pourrons également avoir à notre disposition les équipements et matériels divers.

Le public jeune est friand d’activités de découverte en tout genre favorisant leur curiosité, leur implication sans oublier l’aspect communautaire du séjour ou l’apprentissage en collectivité est fortement présent. La vie quotienne du séjour en gestion libre est un facteur sur lequel nous mettons de l’importance permettant ainsi de rendre le jeune acteur de son séjour. Différentes activités leurs seront proposées (Raft canoé-kayak, piscine, plage, rando pédestre, activités sportives, activités manuelles, veillées, découverte de la région et du patrimoine, grand jeux, confection des repas…). Tout au long de ce séjour, les jeunes seront amenés à raconter ce qu’ils vivent à travers le court-métrage/documentaire, permettant ainsi de garder une trace de leurs vacances, de valoriser ce travail de réalisation lors d’une présentation à un public. L’équipe ayant de l’expérience dans ce domaine, sera un appui technique pour les jeunes (prise de vue, interwiew, montage, son…).

MAISON FAMILIAL RURALE 14 RUE ROGER SALENGRO 80140 OISEMONT Oisemont 80140 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327665432 »}, {« type »: « email », « value »: « csc8mai59620@yahoo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « csc8mai@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « corinne.verdiere@gmail.com »}]

Photo prise par un salarié du CSC Guy Môquet : Façade de la Maison Familiale Rurale de Oisemont (80), lieu d’hébergement du séjour ados organisé du 24 au 28 juillet 2023